Belgelerle anlattı: Osmanlı arşivinden çıkan Filistin gerçeği | Video
İsrail'in Gazze'ye yönelik kanlı saldırıları sürerken ortaya "Filistinliler Yahudilere toprak sattı" iddiası atılmıştı. Bu iddia, Osmanlı arşivinden çıkan belgelerle anlatıldı. Osmanlı Arşiv Araştırmacısı Nermin Taylan Erkutlu, İsrail'in işgal girişiminin Sultan Abdülhamid dönemine dayandığını anlattı. Erkutlu, Filistinlilerin topraklarını sattığı yönündeki iddiaların tarihi gerçeklerle uyuşmadığını söyledi. İşte belgelerle Filistin gerçeği…
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