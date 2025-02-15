Bercan Tutar | Atlantik’te ‘Ukrayna kasırgası’
Bercan Tutar'ın 15.02.2025 tarihli Sabah Gazetesi yazısı...
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
04:14
Bercan Tutar | Atlantik’te ‘Ukrayna kasırgası’ 15.02.2025 | 13:31
05:16
Okan Müderrisoğlu | Yine TÜSİAD, yine özel imalat kriz! 15.02.2025 | 13:18
00:27
00:34
07:14
Türk Hava Kuvvetleri'nin 88 yıllık delikanlısı 15.02.2025 | 08:00
02:38
33:53
02:04
01:13
AK Parti'li Yayman'dan TÜSİAD'a tepki! 14.02.2025 | 15:57
32:06
08:21
Altında rekor üstüne rekor! Yükseliş devam eder mi? | Video 14.02.2025 | 10:51
06:04
TÜSİAD’dan yine siyasete müdahale 13.02.2025 | 17:11
14:11
Başkan Erdoğan: "Gazze Gazzeli kardeşlerimizindir" | Video 13.02.2025 | 15:45
02:04
GÖKBEY, soğuk hava testlerini başarıyla tamamladı | Video 13.02.2025 | 13:37
08:53
Başkan Erdoğan Pakistan'da resmi törenle karşılandı | Video 13.02.2025 | 10:05
53:03
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'ndan önemli açıklamalar 12.02.2025 | 22:14
00:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan Mehter Marşı’na eşlik etti 12.02.2025 | 13:17
03:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya Devlet Başkanı Subianto'ya Togg hediye etti 12.02.2025 | 13:05
02:58
12:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Gazze'nin inşasında birlikte çalışacağız" 12.02.2025 | 10:29