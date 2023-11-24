Video Haber Beton mikserinin altında kalan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti!
Beton mikserinin altında kalan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti!

Beton mikserinin altında kalan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti!

24.11.2023 | 18:30

Mersin’in Erdemli İlçesi Akdeniz Mahallesi'nde çevre yolu olarak geçen Yavuz Sultan Selim Bulvarı Erdemli Devlet Hastanesi karşısındaki kavşakta meydana geldi.

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