Beton mikserinin altında kalan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti!
Mersin’in Erdemli İlçesi Akdeniz Mahallesi'nde çevre yolu olarak geçen Yavuz Sultan Selim Bulvarı Erdemli Devlet Hastanesi karşısındaki kavşakta meydana geldi.
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