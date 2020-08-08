Beyrut halkından tüyleri diken diken eden slogan! "Canımız sana feda olsun Ya Erdoğan!" | Video
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun Beyrut ziyareti sırasında onları karşılamak için caddelere inen Lübnan halkı “Canımız kanımız sana feda olsun Ya Erdoğan” sloganları attı.