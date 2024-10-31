Bombalı saldırı için keşif yapan terörist operasyonla yakalandı…
Terör örgütü DEAŞ’ın adına silahlı veya bombalı terör saldırısı ve bıçaklı suikast hazırlığında bulunan bir kişi, MİT ve Bitlis Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
07:33
İşte yüzen havalimanı Milli Uçak Gemisi'nin özellikleri 31.10.2024 | 10:42
01:01
Bombalı saldırı için keşif yapan terörist operasyonla yakalandı… 31.10.2024 | 10:32
05:31
Asgari Ücret 2025 ne kadar olacak? İşte asgari ücret zam tablosu | Video 31.10.2024 | 09:50
17:55
01:19
Kızılay'ın yeni reklam filmi, büyük beğeni aldı | Video 30.10.2024 | 14:15
04:29
Bakan Bayraktar'dan elektrik ve doğal gaz zammı açıklaması | Video 30.10.2024 | 13:57
51:33
Başkan Erdoğan: "Devlet Bey'in çağrısı tarihi bir fırsat" | Video 30.10.2024 | 13:13
02:27
İstanbul'da sahte kimlik ve pasaport basan şebekeye baskın anı kamerada 30.10.2024 | 12:31
00:45
8 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi | Video 30.10.2024 | 10:14
11:06
CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer gözaltına alındı | Video 30.10.2024 | 09:01
00:18
19:40
39:52
Külliye'de '29 Ekim Özel' programı düzenlendi! 29.10.2024 | 19:56
01:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan Gökbey helikopterinin kokpitinde 29.10.2024 | 17:34
01:35
14:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gökbey teslim töreninde önemli açıklamalar 29.10.2024 | 17:13
01:42
Bakan Yerlikaya: TUSAŞ soruşturması devam ediyor 29.10.2024 | 16:16
06:07
01:43
02:21
Cumhurbaşkanı Erdoğan Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı 29.10.2024 | 11:19