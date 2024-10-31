Bombalı saldırı için keşif yapan terörist operasyonla yakalandı…

Terör örgütü DEAŞ’ın adına silahlı veya bombalı terör saldırısı ve bıçaklı suikast hazırlığında bulunan bir kişi, MİT ve Bitlis Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.