Bornova Kaymakamı Fatih Genel: Vinç yükseltme sırasında koptu | Video

Bornova Kaymakamı Fatih Genel A Haber'e yaptığı açıklamalarda olayla ilgili "Yüksek katlı binada vincin yükseltme çalışması yapılırken vinç kopuyor. Bu elim kaza meydana geliyor. 5 vatandaşımız hayatını kaybetti. Sayının artmayacağını umut ediyoruz inşaallah. Vinç operatörleriyle birlikte 5 vatandaşımız hayatını kaybetti." ifadelerini kullandı.