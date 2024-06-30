Video Haber Bursa’da yangın: Alevlerin sıçradığı Uludağ Üniversitesi yurtları boşaltılıyor
Bursa’da yangın: Alevlerin sıçradığı Uludağ Üniversitesi yurtları boşaltılıyor

Bursa’da yangın: Alevlerin sıçradığı Uludağ Üniversitesi yurtları boşaltılıyor

30.06.2024 | 20:28

Bursa’da makilik bir alanda çıkan yangın, şiddetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı. Bir çiftliği küle çeviren alevler çok sayıda küçükbaş hayvanın telef olmasına neden oldu. Söndürme ekiplerinin seferber edildiği yangın, Uludağ Üniversitesi'nin ormanlık alanına sıçradı. Uludağ üniversitesi kampüsünün içinde bulunan öğrenci yurdunun tahliye edilmesine karar verildi. Yangını söndürme çalışmaları havadan ve karadan sürüyor.

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