Bursa’da yangın: Alevlerin sıçradığı Uludağ Üniversitesi yurtları boşaltılıyor
Bursa’da makilik bir alanda çıkan yangın, şiddetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı. Bir çiftliği küle çeviren alevler çok sayıda küçükbaş hayvanın telef olmasına neden oldu. Söndürme ekiplerinin seferber edildiği yangın, Uludağ Üniversitesi'nin ormanlık alanına sıçradı. Uludağ üniversitesi kampüsünün içinde bulunan öğrenci yurdunun tahliye edilmesine karar verildi. Yangını söndürme çalışmaları havadan ve karadan sürüyor.
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