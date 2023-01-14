Can Ataklı kirli planı açıkladı: "6'lı masa göreve gelirse binlerce bürokrat kovulacak" | Video
CHP'ye yakınlığı ile bilinen Can Ataklı, 6'lı masanın Cumhurbaşkanı adayının seçilmesi halinde çıkaracağı ilk kararnameyi açıkladı. Ataklı, 6'lı masada çok etkili bir isimle konuştuğunu belirterek, "6 'lı masanın çalışmalarını da tek tek yakından biliyor. 'Şu anda 9 bin kişilik liste hazır' dedi.O gece 6'lı masanın Cumhurbaşkanı adayı göreve gelirse 1 numaralı çıkaracağı kararname, Temmuz 2018'den itibaren yapılan bütün atama kararları iptal edilecek. 2'nci kararname ile boşalan makamlara şu isimler atanmıştır denilecek. " dedi. Ataklı, kuvvet komutanlarının, emniyet müdürlerinin, valilerin bir gecede değişeceğini söyledi.
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