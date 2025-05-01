Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan açıklamalar!
Son dakika haberleri... Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Malatya'da açıklamalarda bulundu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 'Kanal İstanbul' iddialarına bir kez daha tepki gösteren Bakan Kurum, "Muhalefetin siyaseti iftira üzerine kurulu" dedi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
12:23
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan açıklamalar! 01.05.2025 | 19:20
05:08
05:06
Hilal Kaplan | İtalya, Afrika’da ortaklık teklif etti 01.05.2025 | 17:01
04:49
Mahmut Övür | Rüşvet çarkını müteahhitler anlatıyor 01.05.2025 | 17:00
08:10
Yavuz Donat | Bir başkadır benim memleketim 01.05.2025 | 16:58
04:20
Bercan Tutar | Akıntıya karşı kürek çekenler 01.05.2025 | 16:55
00:32
02:03
01:32
01:15
01:12
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir kafede oturarak vatandaşlar ile sohbet etti 01.05.2025 | 00:17
00:56
Özgür Özel yine Batı'ya dert yandı! "Destekler yetersiz..." | Video 30.04.2025 | 15:32
52:13
02:12
Bakan Tunç: "Terörsüz Türkiye sürecinde al-ver olamaz" | Video 30.04.2025 | 12:18
05:34
02:42
00:06
Bursa'da makas atarak ilerleyen otomobil trafiği tehlikeye düşürdü | Video 30.04.2025 | 08:49
05:34
08:44
Murat Ongun'un eşine, emniyette verdiği çelişkili beyanları soruldu | Video 30.04.2025 | 08:49
17:30
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar! 29.04.2025 | 19:19