Video Haber Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan açıklamalar!
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan açıklamalar!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan açıklamalar!

01.05.2025 | 19:20

Son dakika haberleri... Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Malatya'da açıklamalarda bulundu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 'Kanal İstanbul' iddialarına bir kez daha tepki gösteren Bakan Kurum, "Muhalefetin siyaseti iftira üzerine kurulu" dedi.

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