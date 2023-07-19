CHP'de gizli darbe toplantısı! İmamoğlu'nun ihanet toplantısı ifşa oldu | Video

CHP'de son dakika gizli toplantı skandalı! 28 Mayıs hezimeti sonrası CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı parti içinden sesler yükselmeye başlamış koltuğu sallantıya girmişti. CHP içinde her fırsatta 'değişim' çağrısında bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun parti içindeki büyük isimlerle yaptığı gizli zoom toplantısı internete düştü. İmamoğlu'nun partinin ağır toplarıyla birlikte adeta paralel bir CHP oluşturduğu ve bir MYK toplantısı tadında bu isimlerle planlar yaptığı ortaya çıktı. Öte yandan sızdırılan video ile ilgili Ekrem İmamoğlu'ndan ilk açıklama geldi. İmamoğlu, "Hiçbir gizli tarafı yok. Sızdırılmasını araştıracağız. Bunu seven kimler var? Bunları araştıracağız." dedi. Faik Öztrak MYK sonrası İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun organize ettiği gizli toplantı ile ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada "Partimizin kongreler süreci hızla ilerlerken partimizin geleneklerine uymayan, hiyerarşisini dikkate almayan, etik olmayan toplantıları doğru bulmuyoruz." dedi.