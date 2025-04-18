CHP'li Kemalpaşa Belediyesi'ne yönelik 'usulsüzlük' operasyonu! Şüpheliler adliyeye sevk edildi | Video
İzmir'de CHP'li Kemalpaşa Belediyesine yönelik gerçekleştirilen usulsüzlük operasyonunda, gözaltına alınan Belediye Başkan Yardımcısı A.B.'nin de aralarında bulunduğu 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:00
01:49
01:52
ABD basınından çarpıcı iddia: Suriye'den çekilme başladı 17.04.2025 | 23:37
28:20
ABD Başkanı Trump, İtalya Başbakanı Meloni ile görüştü 17.04.2025 | 21:33
30:23
Başkan Erdoğan: "Hedefimiz terörsüz Türkiye" | Video 17.04.2025 | 14:35
01:14
00:46
11:26
Bakan Uraloğlu: "Küresel havacılığın en üst ligine yükseldik" | Video 17.04.2025 | 11:31
01:15
Kahramanmaraş'a yapılan köy evlerini görenler hayran kalıyor | Video 17.04.2025 | 11:31
08:18
İstanbul Havalimanı 3'lü pisti açıldı! Avrupa'da örneği yok | Video 17.04.2025 | 11:27
07:31
Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu nasıl? Hastaneden yeni açıklama | Video 17.04.2025 | 11:21
00:13
01:56
02:21
03:53
01:24
Esra Erol'da aranıyordu: Boş arazide bulunan ceset Fatih Aydın’a ait çıktı! 16.04.2025 | 18:32
02:09
10:47
00:10
Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Fidan Gül adliyeye sevk edildi | Video 16.04.2025 | 09:44
04:43
Sırrı Süreyya Önder'in son durumu açıklandı | Video 16.04.2025 | 08:36