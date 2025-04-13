CHP'li vekil, İmamoğlu'nun cezaevindeki iletişim ağını itiraf etti | Video
CHP Milletvekili Umut Akdoğan'ın İmamoğlu ve ekibinin Silivri’de kurduğu iletişim ağını itiraf etmesi üzerine 14 tutuklu Silivri’den başka cezaevlerine nakledildi.
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