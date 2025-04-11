CHP'nin para kulesi skandalı davası! Para sayma soruşturmasında 22 kişi hakim önünde... | Video
CHP İstanbul İl Başkanlığında çekildiği iddia edilen para sayma görüntülerine ilişkin 22 sanık hakkında başlatılan soruşturma kapsamındaki davada duruşmanın görülmesine saat 11.20 sıralarında başlandı. Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda 59. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülüyor.
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