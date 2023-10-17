Çocuğunu ayıdan böyle kurtardı...Kafeye giren yavru ayı paniğe neden oldu

Karabük'te indiği şehir merkezinde bir kafeye giren yavru ayı güvenlik kamerasına yansırken, bir şahsın oğlu ile saldırıdan araç üzerine çıkarak kurtulduğu görüldü.