Çok konuşulacak itiraf! Dilan Polat ve Engin Polat çifti kara parayı nasıl akladı? Her şeyi tek tek anlattı

Türkiye'nin günlerdir konuştuğu Dilan Polat ve Engin Polat çifti soruşturması hala gündemdeki yerini koruyor. Soruşturmada ortaya çıkan yeni detaylar ise şoke etmeye devam ediyor. Kara para aklama soruşturmasında tutuklanan Dilan ve Engin Polat'ın mali müşavirlerinden Zümrüt Yerebakan çok konuşulacak bir itirafta bulundu. Her şeyi tek tek itiraf eden Yerebakan, çiftin kara parayı nasıl akladığını da anlattı.