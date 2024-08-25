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Cumhurbaşkanı Erdoğan Bitlis'te Toplu Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan Bitlis'te Toplu Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu

25.08.2024 | 14:12

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bitlis kamu ve Özel Sektör Yatırımları Toplu açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Savunma sanayii son 22 yılda destan yazdığımız alanların başında geliyor. Artık kendi uçağını, gemisini üreten bir ülke haline geldik." ifadelerini kullandı.

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