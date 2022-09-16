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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çinli ve Moğolistanlı mevkidaşıyla görüştü | Video 16.09.2022 | 09:20
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Başkan Erdoğan, Semerkant'ta ağaç dikti | Video 15.09.2022 | 21:23
01:04
İBB Haliç’e akan dereye atık su boşaltırken yakalandı | Video 15.09.2022 | 18:10
03:28
Salih Tuna | 'Böyle giderse işimiz yaş' 15.09.2022 | 16:05
04:15
Mahmut Övür | Akşener'in dostluğu 15.09.2022 | 16:01
04:03
Mehmet Barlas | Özbekistan'daki Şanghay Zirvesi bir dönüm noktası mı? 15.09.2022 | 15:57
01:04
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Mersin'de belediye çalışanlarına PKK operasyonu: 8 gözaltı | Video 15.09.2022 | 10:29
01:12
Hakkari'de 'Eren Abluka-37' Operasyonu başlatıldı | Video 15.09.2022 | 10:28
02:24
Başkan Erdoğan 105 yeni yurt binasının açılışını gerçekleştirdi | Video 14.09.2022 | 18:46
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Başkan Erdoğan, Kenya Büyükelçisi Boiyo'yu kabul etti | Video 14.09.2022 | 14:43
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Terör örgütü DEAŞ'ın finans hücresi çökertildi | Video 14.09.2022 | 14:14
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Bakan Soylu Yunan katliamını paylaştı "Lanet olsun insanlığınıza" | Video 14.09.2022 | 12:15
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan'ın Semerkant şehrinde Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ve Moğolistan Cumhurbaşkanı Ukhnaagiin Khurelsukh ile ayrı ayrı görüşme gerçekleştirdi.