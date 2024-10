Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tüm Türkiye için, 85 milyonun her bir ferdi için çalışıyoruz" 12.10.2024 | 11:56 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti 8'inci Olağan İl ve İlçe Kongrelerine video mesaj gönderdi. Erdoğan, "AK Parti'yi bugünlere getiren sır: milletin sesine kulak vermemizdir. Hiçbir komplekse kapılmadan milletin vicdan terazisinde muhasebesini yapması, nerede eksiği varsa üzerine kararlılıkla gitmesidir" dedi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti 8'inci Olağan İl ve İlçe Kongrelerine video mesaj göndererek katılım sağladı. Erdoğan, mesajda, "Kıymetli yol ve dava arkadaşlarım, değerli misafirler; sizleri en kalbi duygularımla, hasretle, muhabbetle selamlıyorum. Sizlerin şahsında, AK Parti'nin ülkeye ve millete hizmet mücadelesine gönül veren tüm vatandaşlarımı saygıyla selamlıyorum. Şu an aranızda bulunamasam da kalbimin sizlerle birlikte çarptığını; orada, o salonda sizlerin heyecanına ortak olduğumu bilmenizi istiyorum. Kuruluşundan itibaren teşkilatımızın çatısı altında görev yapmış tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Partimize hizmet etmiş, destek vermiş kardeşlerimizden vefat edenlere de Allah'tan rahmet diliyorum. 14 Ağustos 2001 tarihinde partimizi kurarken nasıl bir heyecan içindeysek, bugün de aynı heyecanla yolumuza devam ediyoruz. Doğruluktan, dürüstlükten, samimiyetten ayrılmadan; milletin emanetine halel getirmeden tüm Türkiye için, 85 milyonun her bir ferdi için çalışmayı sürdürüyoruz. AK partili kadrolar olarak, hep birlikte nice zorlukların üstesinden geldik. Nice engelle karşılaştık, nice badireler atlattık, nice saldırıları püskürttük. Şartlar ne olursa olsun millete verdiğimiz sözlere daima sadık kaldık. Türkiye'ye tarihinin en büyük kalkınma, demokrasi ve yatırım hamlelerini kazandırmanın 81 vilayetimizin her karışında eserlerimizle mührümüzü vurmanın haklı gururunu yaşıyoruz" dedi.

'MİLLETİN SORUNLARINA ÇÖZÜM ADRESİ OLMAYI İŞTE BÖYLE BAŞARDIK'

Erdoğan, deneyimlilerin tecrübesinden, gençlerin ise enerjisinden faydalanacağını vurgulayarak, "Her zaman söylüyorum, bizim siyasetimiz eser ve hizmet siyasetidir. Biz aynı zamanda milletle ve kendi arasında daima muhabbetin diliyle, gönül diliyle konuşan bir kadroyuz. AK Parti'yi bugünlere getiren sır: milletin sesine kulak vermemizdir. Hiçbir komplekse kapılmadan milletin vicdan terazisinde muhasebesini yapması, nerede eksiği varsa üzerine kararlılıkla gitmesidir. 23 yıldır milletin umudu olmayı, milletin sorunlarına çözüm adresi olmayı işte böyle başardık. 8'inci Olağan Kongre sürecimizde de inşallah aynısını yapacağız. Kongrelerimiz, parti olarak kendimizi yenilemenin yanı sıra, milletimizle kucaklaşmanın, 85 milyonun tüm mensuplarıyla gönül köprülerimizi güçlendirmenin vasıtası olarak da görüyoruz. Her zaman olduğu gibi yine kardeşlik ve dayanışma ikliminde kongremizi gerçekleştirecek; çok daha güçlenmiş güç ve enerji toplamış bir şekilde yolumuza devam edeceğiz. AK saçlılarımızın ve emektarlarımızın tecrübesini, gençlerimizin heyecanlı ve dinamik hanım kardeşlerimizin de nezaket ve samimiyetini birleştirerek inşallah bu hassas süreci yöneteceğiz. Siz dava arkadaşlarıma güveniyorum. Rabbime, şahsıma sizler gibi vefakâr, sizler gibi gayretli yol arkadaşları bahsettiği için sonsuz hamd diyorum. Kongremizin, partimiz, ilimiz, ülkemiz ve demokrasimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Durmak yok, yola devam. Durmak yok, hizmete devam diyor, sizleri bir kez daha saygıyla selamlıyorum. Sağ olun; var olun, Allaha emanet olun" ifadelerini kullandı.