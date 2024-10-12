Video Haber Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tüm Türkiye için, 85 milyonun her bir ferdi için çalışıyoruz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tüm Türkiye için, 85 milyonun her bir ferdi için çalışıyoruz"

12.10.2024 | 11:56

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti 8'inci Olağan İl ve İlçe Kongrelerine video mesaj gönderdi. Erdoğan, "AK Parti'yi bugünlere getiren sır: milletin sesine kulak vermemizdir. Hiçbir komplekse kapılmadan milletin vicdan terazisinde muhasebesini yapması, nerede eksiği varsa üzerine kararlılıkla gitmesidir" dedi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti 8'inci Olağan İl ve İlçe Kongrelerine video mesaj göndererek katılım sağladı. Erdoğan, mesajda, "Kıymetli yol ve dava arkadaşlarım, değerli misafirler; sizleri en kalbi duygularımla, hasretle, muhabbetle selamlıyorum. Sizlerin şahsında, AK Parti'nin ülkeye ve millete hizmet mücadelesine gönül veren tüm vatandaşlarımı saygıyla selamlıyorum. Şu an aranızda bulunamasam da kalbimin sizlerle birlikte çarptığını; orada, o salonda sizlerin heyecanına ortak olduğumu bilmenizi istiyorum. Kuruluşundan itibaren teşkilatımızın çatısı altında görev yapmış tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Partimize hizmet etmiş, destek vermiş kardeşlerimizden vefat edenlere de Allah'tan rahmet diliyorum. 14 Ağustos 2001 tarihinde partimizi kurarken nasıl bir heyecan içindeysek, bugün de aynı heyecanla yolumuza devam ediyoruz. Doğruluktan, dürüstlükten, samimiyetten ayrılmadan; milletin emanetine halel getirmeden tüm Türkiye için, 85 milyonun her bir ferdi için çalışmayı sürdürüyoruz. AK partili kadrolar olarak, hep birlikte nice zorlukların üstesinden geldik. Nice engelle karşılaştık, nice badireler atlattık, nice saldırıları püskürttük. Şartlar ne olursa olsun millete verdiğimiz sözlere daima sadık kaldık. Türkiye'ye tarihinin en büyük kalkınma, demokrasi ve yatırım hamlelerini kazandırmanın 81 vilayetimizin her karışında eserlerimizle mührümüzü vurmanın haklı gururunu yaşıyoruz" dedi.

'MİLLETİN SORUNLARINA ÇÖZÜM ADRESİ OLMAYI İŞTE BÖYLE BAŞARDIK'

Erdoğan, deneyimlilerin tecrübesinden, gençlerin ise enerjisinden faydalanacağını vurgulayarak, "Her zaman söylüyorum, bizim siyasetimiz eser ve hizmet siyasetidir. Biz aynı zamanda milletle ve kendi arasında daima muhabbetin diliyle, gönül diliyle konuşan bir kadroyuz. AK Parti'yi bugünlere getiren sır: milletin sesine kulak vermemizdir. Hiçbir komplekse kapılmadan milletin vicdan terazisinde muhasebesini yapması, nerede eksiği varsa üzerine kararlılıkla gitmesidir. 23 yıldır milletin umudu olmayı, milletin sorunlarına çözüm adresi olmayı işte böyle başardık. 8'inci Olağan Kongre sürecimizde de inşallah aynısını yapacağız. Kongrelerimiz, parti olarak kendimizi yenilemenin yanı sıra, milletimizle kucaklaşmanın, 85 milyonun tüm mensuplarıyla gönül köprülerimizi güçlendirmenin vasıtası olarak da görüyoruz. Her zaman olduğu gibi yine kardeşlik ve dayanışma ikliminde kongremizi gerçekleştirecek; çok daha güçlenmiş güç ve enerji toplamış bir şekilde yolumuza devam edeceğiz. AK saçlılarımızın ve emektarlarımızın tecrübesini, gençlerimizin heyecanlı ve dinamik hanım kardeşlerimizin de nezaket ve samimiyetini birleştirerek inşallah bu hassas süreci yöneteceğiz. Siz dava arkadaşlarıma güveniyorum. Rabbime, şahsıma sizler gibi vefakâr, sizler gibi gayretli yol arkadaşları bahsettiği için sonsuz hamd diyorum. Kongremizin, partimiz, ilimiz, ülkemiz ve demokrasimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Durmak yok, yola devam. Durmak yok, hizmete devam diyor, sizleri bir kez daha saygıyla selamlıyorum. Sağ olun; var olun, Allaha emanet olun" ifadelerini kullandı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm Türkiye için, 85 milyonun her bir ferdi için çalışıyoruz 03:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tüm Türkiye için, 85 milyonun her bir ferdi için çalışıyoruz" 12.10.2024 | 11:56
Bitlis’te PKK/KCK operasyonu 00:44
Bitlis’te PKK/KCK operasyonu 12.10.2024 | 10:35
Esenyurt ve Avcılar’da uyuşturucu tacirlerine operasyon: 44 gözaltı! 01:52
Esenyurt ve Avcılar'da uyuşturucu tacirlerine operasyon: 44 gözaltı! 12.10.2024 | 10:31
8 ayrı suç örgütüne Kuyu-32 ve -Kuyu-33 operasyonları: 95 şüpheli yakalandı 00:54
8 ayrı suç örgütüne “Kuyu-32” ve -Kuyu-33” operasyonları: 95 şüpheli yakalandı 12.10.2024 | 08:28
Bursa’da ambulansın önünü kesip sürücüyü darbeden 1 kişi tutuklandı | VİDEOHABER 03:07
Bursa'da ambulansın önünü kesip sürücüyü darbeden 1 kişi tutuklandı | VİDEOHABER 11.10.2024 | 22:33
Rize’de temizlik görevlisine kızı ve eşinden sürpriz doğum günü | VİDEOHABER 01:52
Rize'de temizlik görevlisine kızı ve eşinden sürpriz doğum günü | VİDEOHABER 11.10.2024 | 20:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan Sırbistan ile ticaret hacmi hedefimiz 5 milyar dolar 10:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Sırbistan ile ticaret hacmi hedefimiz 5 milyar dolar" 11.10.2024 | 17:44
LEVENT Yakın Hava Savunma Sistemi ilk atış testini başarıyla geçti 00:42
LEVENT Yakın Hava Savunma Sistemi ilk atış testini başarıyla geçti 11.10.2024 | 16:18
Emine Erdoğan, Belgrad’daki Türkiye Maarif Vakfının anaokulu öğrencileriyle bir araya geldi 03:54
Emine Erdoğan, Belgrad'daki Türkiye Maarif Vakfının anaokulu öğrencileriyle bir araya geldi 11.10.2024 | 15:13
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sırp mevkidaşı Aleksandr Vucic ortak basın toplantısında konuştu 26:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sırp mevkidaşı Aleksandr Vucic ortak basın toplantısında konuştu 11.10.2024 | 14:59
53 ilde uyuşturucu tacirlerine ağır darbe 02:27
53 ilde uyuşturucu tacirlerine ağır darbe 11.10.2024 | 09:01
’Narkoçelik-43’ operasyonlarında 335 şüpheli yakalandı 02:05
'Narkoçelik-43' operasyonlarında 335 şüpheli yakalandı 11.10.2024 | 08:54
İsrail’in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich’ten ’Büyük İsrail’ itirafı 02:34
İsrail’in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'ten 'Büyük İsrail' itirafı 10.10.2024 | 23:47
Lübnan’dan tahliye edilen vatandaşlar Türkiye’ye ulaştı! İlk duygularını anlattılar: Bomba üstünde yaşıyorduk 08:33
Lübnan'dan tahliye edilen vatandaşlar Türkiye'ye ulaştı! İlk duygularını anlattılar: Bomba üstünde yaşıyorduk 10.10.2024 | 21:45
Katil İsrail Beyrut Merkezi’ni bombaladı: İşte kareler! AHABER görüntüledi 02:50
Katil İsrail Beyrut Merkezi'ni bombaladı: İşte kareler! AHABER görüntüledi 10.10.2024 | 20:38
SON DAKİKA! Katil İsrail Beyrut’un merkezine bombalı saldırı düzenledi 15:18
SON DAKİKA! Katil İsrail Beyrut'un merkezine bombalı saldırı düzenledi 10.10.2024 | 20:36
SON DAKİKA! Tiran’da Namazgah Camii açıldı: Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar 30:18
SON DAKİKA! Tiran'da Namazgah Camii açıldı: Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar 10.10.2024 | 18:39
Öldü sanılan adam Musalla taşında dirilmişti! O anların görüntüsü ortaya çıktı 01:17
Öldü sanılan adam Musalla taşında dirilmişti! O anların görüntüsü ortaya çıktı 10.10.2024 | 18:28
Balkanlar’ın en büyük camisi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da katılımıyla ibadete açıldı 30:19
Balkanlar'ın en büyük camisi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılımıyla ibadete açıldı 10.10.2024 | 18:34
Cille 2069 sinemalarda ! 00:17
Cille 2069 sinemalarda ! 10.10.2024 | 17:33

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA