Video Haber Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin dizayn edildiği günler geride kaldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin dizayn edildiği günler geride kaldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin dizayn edildiği günler geride kaldı

25.08.2024 | 14:06

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bitlis kamu ve Özel Sektör Yatırımları Toplu açılış Töreni'nde açıklamalarda bulunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Savunma sanayii son 22 yılda destan yazdığımız alanların başında geliyor. Artık kendi uçağını, gemisini üreten bir ülke haline geldik." ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Eski Türkiye artık tamamen geride kalmıştır. İnsanımızın kökeninden, inancından ötekileştirildiği günler geride kaldı. Terör sopasıyla insanımızın dizayn edildiği günler geride kaldı." dedi.

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