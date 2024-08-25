Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin dizayn edildiği günler geride kaldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bitlis kamu ve Özel Sektör Yatırımları Toplu açılış Töreni'nde açıklamalarda bulunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Savunma sanayii son 22 yılda destan yazdığımız alanların başında geliyor. Artık kendi uçağını, gemisini üreten bir ülke haline geldik." ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Eski Türkiye artık tamamen geride kalmıştır. İnsanımızın kökeninden, inancından ötekileştirildiği günler geride kaldı. Terör sopasıyla insanımızın dizayn edildiği günler geride kaldı." dedi.