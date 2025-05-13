Video Haber DENİZKURDU-II/2025 tatbikatında askeri helikopter denize acil iniş yaptı | Video
DENİZKURDU-II/2025 tatbikatında askeri helikopter denize acil iniş yaptı | Video

DENİZKURDU-II/2025 tatbikatında askeri helikopter denize acil iniş yaptı | Video

13.05.2025 | 12:34

Milli Savunma Bakanlığı, "DENİZKURDU-II/2025 Tatbikatı kapsamında Antalya açıklarında uçuş faaliyeti icra eden Deniz Kuvvetlerimize ait bir SH-70 helikopterimiz teknik bir arıza nedeniyle denize acil iniş yapmıştır. Helikopterde görevli dört personelimizin sağlık durumu iyi olup, kontrol maksatlı hastaneye sevkleri gerçekleştirilmiştir." açıklamasını yaptı.

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