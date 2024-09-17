Dilan Çıtak Tatlıses'ten uçakta pes dedirten hareket: Kara listeye alındı!
İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses, Türk Hava Yolları'nın (THY) Bodrum-İstanbul seferini yapan uçağı birbirine kattı. Kabin memurunun uçuş sırasında kedisini yasak olmasına rağmen kucağına alan Dilan Çıtak'ı uyarması sonrası tartışma başladı. Olay kısa sürede kavgaya dönüşürken Dilan Çıtak Tatlıses kara listeye alındı.
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