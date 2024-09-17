Diyarbakır'da düzenlenen "Gürz-14" operasyonunda 2 terörist etkisiz hale getirildi | Video
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bölücü terör örgütüne yönelik Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında jandarma tarafından bölücü terör örgütüne yönelik "Gürz-14" operasyonunda 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Jandarma ATAK taarruz helikopterleri ile J-SİHA desteğinde Jandarma Özel Harekat (JÖH), jandarma komando timleri ve güvenlik korucularının katılımıyla yapılan temas araması faaliyeti esnasında çıkan çatışma sonucu kırmızı kategoride aranan bölücü terör örgütü mensubu sözde Amed Eyalet Sorumlusu Hebun Piro Amed kod adlı Zırav Taş ve gri kategoride aranan Botan kod adlı Fehmi Başkurt silahlarıyla beraber etkisiz hale getirildi. Bakan Yerlikaya, operasyonda 2 güvenlik korucusunun yaralandığını kaydetti.
Teröristlerin 3 güvenlik görevlisi ile 5 sivil vatandaşın şehit edildiği ve 4 güvenlik görevlisinin yaralandığı 6 eyleme katıldıklarının belirlendiğini aktaran Yerlikaya, şu ifadelere yer verdi:
"Aziz milletimizin bilmesini isterim ki kutsal vatan toprağımızdan bu hainleri bir bir kazıyıp atacağız. Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı asla kalmayacak. Milletimize sözümüz olsun. Operasyonu gerçekleştiren kahraman jandarmamızı ve güvenlik korucularımızı tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar durmayacağız, duraksamayacağız."
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