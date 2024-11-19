Dünya havacılık tarihinde bir ilk! Bayraktar TB3 SİHA, TCG ANADOLU’ya iniş kalkış yaptı

Bayraktar TB3 SİHA kısa pistli bir gemiden iniş ve kalkış yapmayı başaran ilk insansız hava aracı olarak dünya havacılık tarihine geçti. TCG ANADOLU Gemisi’nde gerçekleştirilen gemiden uçuş testi başarıyla tamamlandı.