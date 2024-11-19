Video Haber Dünya havacılık tarihinde bir ilk! Bayraktar TB3 SİHA, TCG ANADOLU’ya iniş kalkış yaptı
Dünya havacılık tarihinde bir ilk! Bayraktar TB3 SİHA, TCG ANADOLU’ya iniş kalkış yaptı

Dünya havacılık tarihinde bir ilk! Bayraktar TB3 SİHA, TCG ANADOLU’ya iniş kalkış yaptı

19.11.2024 | 18:39

Bayraktar TB3 SİHA kısa pistli bir gemiden iniş ve kalkış yapmayı başaran ilk insansız hava aracı olarak dünya havacılık tarihine geçti. TCG ANADOLU Gemisi’nde gerçekleştirilen gemiden uçuş testi başarıyla tamamlandı.

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