Dünya havacılık tarihinde bir ilk! Bayraktar TB3 SİHA, TCG ANADOLU’ya iniş kalkış yaptı
Bayraktar TB3 SİHA kısa pistli bir gemiden iniş ve kalkış yapmayı başaran ilk insansız hava aracı olarak dünya havacılık tarihine geçti. TCG ANADOLU Gemisi’nde gerçekleştirilen gemiden uçuş testi başarıyla tamamlandı.
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