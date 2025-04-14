Ebrar Sitesi'nin yerine yapılan güvenli, konforlu konutlar tamamlandı | Video
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, asrın felaketinin merkez üssü Kahramanmaraş'ta çok sayıda can kaybının ve ağır yıkımın yaşandığı Ebrar Sitesi'nin yerine Emlak Konut GYO güvencesiyle 775 konut inşa etti. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yaraların sarılacağını vurgulayarak "Ebrar Sitesi'nin yerine yaptığımız yeni, güvenli, konforlu konutlarımızı tamamladık. Yaşanan acılar unutulmayacak ama yaralarımızı saracağız. Tüm emeğimiz, gayretimiz milletimiz için" ifadelerini kullandı.
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