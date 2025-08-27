Ekrem İmamoğlu’nun avukatı Nusret Yılmaz adliyeye sevk edildi | Video
İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve görevinden uzaklaştırılan tutuklu Ekrem İmamoğlu’na yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında, önceki gün Trabzon’da gözaltına alınan İmamoğlu’nun avukatı Nusret Yılmaz adliyeye sevk edildi.
