Emine Erdoğan, Katar Vakfı Başkanı Şeyha Moza bint Nasır ile bir araya geldi | Video 05.12.2023 | 15:46 Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 9. Toplantısı ve 44. Körfez İşbirliği Konseyi Zirvesi'ne katılmak üzere Doha'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a refakat eden eşi Emine Erdoğan, Katar Vakfı Başkanı Şeyha Moza bint Nasır ile görüştü. VİDEO DEVAM EDİYOR

Emine Erdoğan'ı, Katar Eğitim Şehri'ne gelişinde Katar Vakfı Başkan Yardımcısı ve Katar Emiri'nin kız kardeşi Şeyha Hind bint Hamad Al Sani karşıladı. Emine Erdoğan, Katar Vakfı Başkanı Moza'nın görüşmelerinde, İsrail'in Gazze katliamındaki son durum, ateşkes ve kalıcı barış için yapılabilecekler, insani yardımların Gazze'ye ulaştırılmasına yönelik adımlar ele alındı.

Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde 15 Kasım'da gerçekleştirilen "Filistin İçin Tek Yürek Zirvesi"ndeki İnisiyatif Hareketi'nin devamı niteliğindeki eylem planları da Emine Erdoğan ve Katar Vakfı Başkanı Moza'nın gündemindeydi. Gazze'nin yeniden inşası ve ihyası için de yapılabileceklerinin ele alındığı görüşmenin sonunda Emine Erdoğan, Katar Vakfı başkanı Moza eşliğinde vakfı gezdi, vakfın özel misafirleri için hazırlanan hatıra defterine imza attı.

"GAZZE'Yİ YENİDEN AYAĞA KALDIRMAK İÇİN TEK YÜREK OLMA KARARLILIĞIMIZI SÜRDÜRECEĞİZ"

Emine Erdoğan, görüşmeye ilişkin sosyal medya paylaşımında, Katar vakfı Başkanı Moza ile dünyaya ortak barış çağrısının yapıldığı Filistin İçin Tek Yürek Lider Eşleri Zirvesi'nin sonuçlarını değerlendirdiklerini belirtti. Emine Erdoğan, sosyal medya paylaşımında şunları kaydetti: "Filistin İçin Tek Yürek inisiyatif hareketi çerçevesinde, İsrail zulmü sona erip bölgede kalıcı barış sağlanana kadar birlikte yürümekte hemfikiriz. Bu doğrultuda, dünyanın çeşitli bölgelerinden lider eşleri ile birlikte Filistinli masumlar adına sesimizi birleştireceğimiz gelecek buluşmalar hakkında görüş alışverişinde bulunduk. Bugün harabeye dönüştürülen Gazze'yi yeniden ayağa kaldırmak için tek yürek olma kararlılığımızı sürdüreceğiz. Zira insanlık olarak, Filistinli çocuklara bir gelecek borçluyuz. Destekleri ve samimi ev sahipliği için Şeyha Moza bint Nasır Hanımefendi'ye teşekkür ediyorum."

FİLİSTİN İÇİN TEK YÜREK ZİRVESİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın ev sahipliğindeki yaptığı "Filistin İçin Tek Yürek" Zirvesi, pek çok ülkeden devlet ve hükûmet başkanlarının eşleri ile özel temsilcilerin katılımıyla İstanbul'da düzenlenmişti. Zirvenin ortak metninde, şu ifadelere yer verilmişti:

"Gazze'ye uygulanan ve uluslararası hukuk ile bağdaşmayan abluka ve ambargonun sebep olduğu insani krizin, sivillerin temel ihtiyaçlara erişimini engellediğine ve tam bir insan hakları ihlaline dönüştüğüne dikkati çekiyoruz. 7 Ekim'den bu yana Gazze'de yaşanan trajedide çoğunluğu çocuk ve kadın olmak üzere 11 binden fazla sivilin katledilmesinin uluslararası hukukun en ağır ihlallerinden birini teşkil ettiğini vurguluyoruz. Gayriinsani koşullar altında bulunan ve katliam tehdidiyle karşı karşıya kalan hamile kadınların, çocukların, bebeklerin ve hastaların can güvenliğinin bir an önce sağlanması amacıyla acil eyleme geçilmesi gerekliliğine işaret ediyoruz."