Video Haber Emine Erdoğan'dan Antalya Diplomasi Forumu'na ilişkin paylaşım | Video
Emine Erdoğan'dan Antalya Diplomasi Forumu'na ilişkin paylaşım | Video

Emine Erdoğan'dan Antalya Diplomasi Forumu'na ilişkin paylaşım | Video

13.04.2025 | 08:39

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 4'üncüsü düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu'na ilişkin paylaşımda bulundu.

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Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "4. Antalya Diplomasi Forumu için dünyanın dört bir köşesinden ülkemizi ziyaret eden devlet ve hükümet başkanları ile kıymetli eşlerine, yurt içi ve yurt dışından katılan tüm dostlarımıza teşekkür ediyoruz. Barışın ve uzlaşmanın dili olan diplomasi, krizlerin üstesinden gelmenin tek yolu. Bu anlamda küresel diyaloğun kalbinin attığı bir buluşma noktasına dönüşen Antalya Diplomasi Forumu'nun, insanlık için daha adil bir geleceğe vesile olmasını diliyorum" dedi.
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