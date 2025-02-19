Video Haber Emine Erdoğan'dan Türkiye-Ukrayna ilişkilerine dair paylaşım: "Gelecek nesillere ilham olmasını diliyorum" | Video
Emine Erdoğan'dan Türkiye-Ukrayna ilişkilerine dair paylaşım:

Emine Erdoğan'dan Türkiye-Ukrayna ilişkilerine dair paylaşım: "Gelecek nesillere ilham olmasını diliyorum" | Video

19.02.2025 | 11:42

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Türkiye-Ukrayna ilişkilerine yönelik, "İki ülke arasındaki dostluğun, zamanın ve mesafelerin ötesinde güçlenerek gelecek nesillere ilham olmasını diliyorum" dedi.

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