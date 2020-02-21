Esenyurt'ta elbise deneyen müşterinin parasını çalan şüpheli kamerada | Video

Esenyurt'ta bir mağazada elbise deneyen müşterinin cüzdanındaki 3 bin lira ve kredi kartlarını çaldığı ileri sürülen kişi gözaltına alındı. Mağazadaki hırsızlık anları saniye saniye kameraya yansıdı.

Olay, 15 Şubat Cumartesi günü Esenyurt'ta bulunan AVM'deki bir mağazada meydana geldi. Mağazadan alışveriş yapan Mehmet Selvi Said, kıyafet denerken üzerindeki montu çıkardı. Bu sırada Said'in montunun cebindeki, 3 bin lira para, kredi kartları ve kimliklerin bulunduğu cüzdan çalındı.

Görevliler, mağazanın güvenlik kamerası görüntülerini izleyince hırsızlık yapıldığını belirleyerek, Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bilgi verdi. Görüntüleri incelen ekipler, şüphelinin kimliğini tespit etti. Ardından 1 saat sonra bir başka mağazada dolaşan şüpheli İlkay Ö., gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İlkay Ö., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

HIRSIZLIK ANI KAMERADA

Hırsızlık anı mağazanın güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, şüphelinin müşteri gibi mağazada dolaştıktan sonra, askıdaki elbiselerin üzerinde bırakılan montun cebinden cüzdanı çalarak ayrıldığı görülüyor.