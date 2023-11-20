Video Haber Esra Erol’da zihinsel engelli Fevzi’nin esrarengiz kayboluşu: “Öldürdüyse de yakmadı!”
Esra Erol’da zihinsel engelli Fevzi’nin esrarengiz kayboluşu: “Öldürdüyse de yakmadı!”

Esra Erol’da zihinsel engelli Fevzi’nin esrarengiz kayboluşu: “Öldürdüyse de yakmadı!”

20.11.2023 | 20:15

ATV'nin reyting rekortmeni programlarından 'Esra Erol'da', her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitledi. Esra Erol'da da bu hafta esrarengiz bir sır perdesi aralandı. 21 Eylül 2022 tarihinden itibaren Tekirdağ Kapaklı’daki evinden çıkan 30 yaşındaki zihinsel engelli Fevzi Çalışkan, aranıyor. Fevzi Çalışkan’ın annesi Esra Erol’a başvurarak ünlü sunucu ve ekibinden yardım istedi. Ekibin yaptığı çalışmalar sonucu elde edilen bilgiler adeta kan dondurdu. İşte Esra Erol’da yaşananlar!

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