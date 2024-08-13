Evleri soyan hırsızları iş üstünde yakaladılar… 254 suç kayıtları var!

İstanbul’da çok sayıda evi soyan ve “Evden Hırsızlık” suçundan dolayı toplamda 254 suç kaydı olan iki kişi, Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından yakalandı.