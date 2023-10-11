Fatih’te 1 milyon 200 bin lira değerindeki saati çalan hırsızlar yakalandı

Fatih’te alıcı süsü vererek söyledikleri adrese çağırdıkları mağdurun 40 bin Euro değerindeki saati çaldıkları iddia edilen 5 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki ifadeleri tamamlanan şahıslar adliyeye sevk edilirken, şüphelilerin yaklaşık 1 milyon 200 bin lira değerindeki saati 25 bin dolara sattıkları öğrenildi.