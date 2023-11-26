Fırtınayı sosyal medyada paylaşmak isterken anayola devrilen ağaca müdahale etti

Giresun’da etkili olan fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Fırtınayı sosyal medyada paylaşmak için çekim yapan bir vatandaş, o sırada anayola devrilen ağaca müdahale ederek trafiğin aksamamasını sağladı.