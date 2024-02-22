Fondaş medyanın KAAN hazımsızlığı! Tarihi günü görmezden geldiler, tek satır yazmadılar | Video

Yerli ve milli imkanlarla üretilen savaş uçağı KAAN, dün sabah saatlerinde ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. KAAN'ın ilk uçuşu dünya basınında geniş yer bulurken, muhalif medya Türkiye için dönüm noktası olan tarihi günü görmezden geldi. Fondaş medya olarak bilinen Sözcü, Cumhuriyet ve Birgün gazetelerinde KAAN'ın ilk uçuşuna yer verilmedi. İşte detaylar...