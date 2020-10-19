Fox'un dayakçı sunucusu İsmail Küçükkaya'nın eski eşi Eda Demirci'den şok açıklamalar | Video

Geçtiğimiz aylarda Eda Demirci, eski eşi Fox TV sunucusu İsmail Küçükkaya'nın defalarca fiziksel ve psikolojik şiddetine maruz kaldığını söylemiş, "İsmail benim sağlığımı, hayallerimi ve doğmamış çocuğumu çaldı" demişti. Bu açıklamalar sonrası eşine şiddet uygulayan tüm İsmail Küçükkaya'ya büyük tepki gösterilmişti. Fox TV'nin tepkilere kulak tıkaması ve hala dayakçı sunucusu İsmail Küçükkaya'yı ekranlarına çıkarması da sosyal medyada eleştirilerin hedefi olmuştu. İsmail Küçükkaya'dan şiddet gören eski eşi Eda Demirci'den yeni açıklamalar geldi. Eda Demirci katıldığı yayında "İsmail Küçükkkaya, susmaları için gazetecileri, kadın derneklerini ve magazincileri tek tek aramış..." dedi. İşte bazı medya kuruluşlarının korktuğunu ve bu şiddet olayı karşısında sus pus olduklarını dile getiren Eda Demirci'nin açıklamaları...