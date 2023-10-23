Video Haber Gazze’de yaralı sayısının artmasıyla hastanelerdeki kriz büyüyor
Gazze’de yaralı sayısının artmasıyla hastanelerdeki kriz büyüyor

Gazze’de yaralı sayısının artmasıyla hastanelerdeki kriz büyüyor

23.10.2023 | 18:19

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik devam eden saldırılarında hayatını kaybedenlerin ve yaralananların artmasıyla hastanelerdeki kriz büyüyor.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Gazze’de yaralı sayısının artmasıyla hastanelerdeki kriz büyüyor 01:37
Gazze’de yaralı sayısının artmasıyla hastanelerdeki kriz büyüyor 23.10.2023 | 18:19
İsrail’in Gazze’ye yoğun hava saldırıları devam ediyor 02:11
İsrail’in Gazze’ye yoğun hava saldırıları devam ediyor 23.10.2023 | 17:34
İstanbul Valisi Davut Gül’den Cumhuriyet Bayramı açıklaması | Video 05:51
İstanbul Valisi Davut Gül'den Cumhuriyet Bayramı açıklaması | Video 23.10.2023 | 14:48
Gazzeli siviller için Türkiye’nin insani yardımlarını taşıyan uçak Mısır’a ulaştı | Video 01:05
Gazzeli siviller için Türkiye'nin insani yardımlarını taşıyan uçak Mısır'a ulaştı | Video 23.10.2023 | 14:23
Bakan Koca duyurdu: Türkiye’den Gazze’ye 4 uçak dolusu yardım malzemesi | Video 00:34
Bakan Koca duyurdu: "Türkiye'den Gazze'ye 4 uçak dolusu yardım malzemesi" | Video 23.10.2023 | 13:31
MSB: Gazze’ye yardım malzemeleri ulaştırmak için dört sorti planlandı | Video 02:06
MSB: "Gazze'ye yardım malzemeleri ulaştırmak için dört sorti planlandı" | Video 23.10.2023 | 10:20
İsrail Gazze’de Kudüs Hastanesi çevresini bombaladı! Dehşet anları 00:08
İsrail Gazze'de Kudüs Hastanesi çevresini bombaladı! Dehşet anları 23.10.2023 | 01:39
Bartın’da kapana yakalanan ayı 3 saatlik operasyonla kurtarıldı 01:01
Bartın'da kapana yakalanan ayı 3 saatlik operasyonla kurtarıldı 22.10.2023 | 18:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim’i kabul etti 00:29
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim’i kabul etti 22.10.2023 | 18:24
Türk savaş uçakları ‘Mustafa Kemal Atatürk 2023 Tatbikatı” için Azerbaycan’da | Video 01:12
Türk savaş uçakları ‘Mustafa Kemal Atatürk 2023 Tatbikatı” için Azerbaycan’da | Video 22.10.2023 | 11:12
Türkiye, Refah Sınır Kapısı’na sahra hastanesi kuruyor | Video 03:01
Türkiye, Refah Sınır Kapısı'na sahra hastanesi kuruyor | Video 22.10.2023 | 09:23
Bakan Fidan: İsrail, Filistinlilerin çektiği acıları normalleştirmeye çalışıyor | Video 04:04
Bakan Fidan: "İsrail, Filistinlilerin çektiği acıları normalleştirmeye çalışıyor" | Video 21.10.2023 | 14:14
İstiklal Caddesi’nde sahte dolar dağıtanlar hakim karşısında 00:05
İstiklal Caddesi'nde sahte dolar dağıtanlar hakim karşısında 21.10.2023 | 13:17
Kahire’de Uluslararası Gazze Barış Zirvesi 18:50
Kahire'de Uluslararası Gazze Barış Zirvesi 21.10.2023 | 13:06
Ömer Çelik’ten Fazıl Say’a destek: Konserinin iptalini kınıyoruz | Video 01:38
Ömer Çelik'ten Fazıl Say'a destek: "Konserinin iptalini kınıyoruz" | Video 21.10.2023 | 11:58
Mısırlı kadın Batı medyasının ikiyüzlülüğünu haykırdı: Kukla olmuşsunuz | Video 00:29
Mısırlı kadın Batı medyasının ikiyüzlülüğünu haykırdı: Kukla olmuşsunuz | Video 20.10.2023 | 21:17
Babasının TIR’ını çalıp, ortalığı birbirine kattı | Video 01:13
Babasının TIR’ını çalıp, ortalığı birbirine kattı | Video 20.10.2023 | 20:15
CHP yandaşı Can Ataklı’dan skandal sözler! İsrail’i aklamaya çalıştı | Video 01:12
CHP yandaşı Can Ataklı'dan skandal sözler! İsrail'i aklamaya çalıştı | Video 20.10.2023 | 16:00
Ali Erbaş, Ayasofya Camii’nde Cuma hutbesini Filistin için okudu | Video 12:58
Ali Erbaş, Ayasofya Camii’nde Cuma hutbesini Filistin için okudu | Video 20.10.2023 | 15:07
Başkan Erdoğan: Sağlıkta yapay zeka, ufkumuzu açacak | Video 02:43
Başkan Erdoğan: "Sağlıkta yapay zeka, ufkumuzu açacak" | Video 20.10.2023 | 11:05

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA