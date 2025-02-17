Video Haber GÖKSUR'un deniz ortamındaki ilk atışı gerçekleştirildi!
GÖKSUR'un deniz ortamındaki ilk atışı gerçekleştirildi!

GÖKSUR'un deniz ortamındaki ilk atışı gerçekleştirildi!

17.02.2025 | 15:05

ASELSAN ve Tübitak SAGE iş birliği ile geliştirilen GÖKSUR Hava Savunma Sisteminin deniz ortamındaki ilk atış testi başarıyla gerçekleştirildi.

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