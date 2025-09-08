Gürsel Tekin, çevik kuvvetin açtığı koridordan geçerek CHP İl Başkanlığı binasına giriş yaptı | Video
CHP İstanbul İl Kongresi’nin iptalinin ardından Gürsel Tekin’in görevlendirilmesiyle başlayan kriz büyüdü. İl Başkanlığı önünde açıklama yapan Gürsel Tekin, yoğun protestolar altında, çevik kuvvetin açtığı koridordan geçerek İl Başkanlığı binasına girdi.
