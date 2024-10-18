Halk TV canlı yayınında CHP'li Abdurrahman Tutdere'den Murat Kurum'a teşekkür!
Deprem felaketinde en çok yara alan illerin başında olan Adıyaman'ın Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, katıldığı Halk TV canlı yayınında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a şehre yönelik çalışmaları nedeniyle teşekkür etti.
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