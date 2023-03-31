Video Haber Halk TV'de Gülnaz Şırınga sonrası Korkmaz Tavukçu vakası! Gerçek olmayan istifa mektubunu okuyup... | Video
Halk TV'de Gülnaz Şırınga sonrası Korkmaz Tavukçu vakası! Gerçek olmayan istifa mektubunu okuyup... | Video

Halk TV'de Gülnaz Şırınga sonrası Korkmaz Tavukçu vakası! Gerçek olmayan istifa mektubunu okuyup... | Video

31.03.2023 | 10:44

Halk TV ekranlarında, Korkmaz Tavukçu isminde açılan sahte bir hesaptan, Memleket Partisi Parti Meclisi üyesinin istifa mektubu canlı yayında okundu. Gerçekmiş gibi haberleştirilen olay Halk TV'de uzun süre tartışılırken, o sırada KJ'de de "Memleket'te Kılıçdaroğlu istifası, Memleket çatırdıyor: Art arda istifa, Memleket'te istifa dalgası başladı." gibi cümlelere yer verildi. CHP'li bir hesap tarafından trollenen ve 'Korkmaz Tavukçu' olayını haber yapan Halk TV, söz konusu olayın troller tarafından gerçekleştirildiğini ve kendilerini manipüle ettiklerini açıkladı. Geçtiğimiz yıllarda da Halk TV yayınında Özlem Gürses, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye koronavirüs aşısı yapan "Gülnaz Şırınga" isimli bir hemşirenin darp edildiğini gündeme getirmişti. Ancak bu parodi haberin gerçek olmadığını sonradan anlayan Gürses özür dilemek zorunda kalmıştı.

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