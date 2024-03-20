Halk TV'de Timur Soykan PKK sözcülüğüne soyundu: "Sen oraya kayyum atıyorsan darbecisin" | Video
CHP’nin fonladığı Halk TV’de konuşan BirGün gazetesi yazarı Timur Soykan, PKK iltisaklı belediyelere kayyum atanmasından büyük rahatsızlık duydu. Timur Soykan adeta PKK'nın sözcülüğüne soyunarak kayyum atanmasını "darbecilik" olarak gösterdi. İşte o anlar...
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:36
01:57
00:47
00:29
Gümrük kaçağı tütün mamülleriyle yakalandılar | VİDEOHABER 19.03.2024 | 23:55
06:42
Kosova Cumhurbaşkanı Osmani, Mehmetçiğin iftar yemeğine katıldı 19.03.2024 | 22:05
02:12
Van’da mart ayında lapa lapa kar yağdı 19.03.2024 | 22:05
00:28
Ankara’da kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 yaralı 19.03.2024 | 21:52
01:06
Başkan Erdoğan açıkladı: Bayram tatili 9 gün 19.03.2024 | 20:35
13:56
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan önemli açıklamalar 19.03.2024 | 20:38
00:12
CHP’li Başkanı takan olmadı Kendi anlattı kendi dinledi 19.03.2024 | 18:52
04:21
Irak’ta sel felaketi: 2 ölü 19.03.2024 | 17:55
28:44
Başkan Erdoğan'dan muhalefete: "6'lı masadan kim kaldı?" | Video 19.03.2024 | 16:24
01:10
Milli muharip uçak KAAN yeni boyasıyla | Video 19.03.2024 | 16:10
16:20
42:53
03:27
CHP’li Tunç Soyer TİS sözünü tutmadı: 6 bin personel iş bıraktı | Video 19.03.2024 | 14:36
02:24
AK Parti Polatlı İlçe Başkanlığı skandalı gözler önüne serdi | Video 19.03.2024 | 13:43
01:16
FETÖ firarisi Bekir Boydak İstanbul’da yakalandı | Video 19.03.2024 | 11:13
00:28
00:12
İzmir'de MİT destekli PKK operasyonu: 5 gözaltı | Video 19.03.2024 | 08:24