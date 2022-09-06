Video Haber Hasan Basri Yalçın | İngiltere'nin yeni 'Demir Leydi'si Liz Truss
Hasan Basri Yalçın | İngiltere'nin yeni 'Demir Leydi'si Liz Truss

Hasan Basri Yalçın | İngiltere'nin yeni 'Demir Leydi'si Liz Truss

06.09.2022 | 16:57

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Hasan Basri Yalçın'ın 06.09.2022 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...

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