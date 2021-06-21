Haşmet Babaoğlu | Almanlar ne yapmak istiyordu?
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Haşmet Babaoğlu'nun 21.06.2021 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...