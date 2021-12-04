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OTOMATİK OYNAT
02:52
Haşmet Babaoğlu | CUMARTESİ NOTLARI: Dünya altüst olmuş! 04.12.2021 | 15:46
00:19
05:06
03:27
Mehmet Barlas | Çin’den Türkiye’ye uzanan yol 04.12.2021 | 15:19
03:24
Engin Ardıç | Hamsili baklava 04.12.2021 | 13:45
03:53
Salih Tuna | Bir tek Erdoğan mı bilmiyor? 04.12.2021 | 13:44
01:46
İstanbul'da JASAT’tan yasadışı bahis operasyonu! 8 kişi tutuklandı 04.12.2021 | 13:38
07:24
SON DAKİKA: Güldal Akşit için TBMM'de tören 04.12.2021 | 12:09
01:52
Öğrencilerin doğalgaz faturalarını Üsküdar Bediyesi ödeyecek 04.12.2021 | 11:53
00:51
Milli Eğitim Şurası'nda bir ilk! Öğrencinin önerisi kabul edildi 04.12.2021 | 11:26
00:34
00:47
02:41
Bayrampaşa Fizik ve Rehabilitasyon Merkezi açıldı 03.12.2021 | 16:58
00:40
SON DAKİKA | MSB'den açıklama: 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi 03.12.2021 | 16:20
09:10
00:48
Engelli gençten Başkan Erdoğan'a anlamlı hediye | Video 03.12.2021 | 15:35
24:13
Başkan Erdoğan 2030 Engelsiz Vizyon Belgesi'ni duyurdu | Video 03.12.2021 | 15:29
02:57
Engin Ardıç | Bunlar manyak mı? 03.12.2021 | 14:55
02:48
Haşmet Babaoğlu | 'Hasta oldun, suçlusun!' 03.12.2021 | 14:50
08:46
Son dakika! AK Partili Güldal Akşit hayatını kaybetti | Video 03.12.2021 | 11:07
Haşmet Babaoğlu'nun 04.12.2021 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...