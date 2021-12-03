Video Haber Haşmet Babaoğlu | 'Hasta oldun, suçlusun!'
Haşmet Babaoğlu | 'Hasta oldun, suçlusun!'

Haşmet Babaoğlu | 'Hasta oldun, suçlusun!'

03.12.2021 | 14:50

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Haşmet Babaoğlu'nun 03.12.2021 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...

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