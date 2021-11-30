Video Haber Haşmet Babaoğlu | Londra, Berlin... Nedir senin derdin?
Haşmet Babaoğlu | Londra, Berlin... Nedir senin derdin?

Haşmet Babaoğlu | Londra, Berlin... Nedir senin derdin?

30.11.2021 | 14:14

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Hasan Basri Yalçın | Ağır Bedel 03:51
Hasan Basri Yalçın | Ağır Bedel 30.11.2021 | 15:24
SON DAKİKA: İstanbul için ’Fırtına - Lodos’ uyarısı! Hangi saatlerde etkili olacak? AFAD İl Müdürü’nden canlı yayında açıklama 03:42
SON DAKİKA: İstanbul için 'Fırtına - Lodos' uyarısı! Hangi saatlerde etkili olacak? AFAD İl Müdürü'nden canlı yayında açıklama 30.11.2021 | 15:09
Hilal Kaplan | Müflis müdür konuşuyor 02:49
Hilal Kaplan | Müflis müdür konuşuyor 30.11.2021 | 14:19
FETÖ’cü Enes Kanter, ABD vatandaşlığına geçip ismini değiştirdi | Video 02:14
FETÖ'cü Enes Kanter, ABD vatandaşlığına geçip ismini değiştirdi | Video 30.11.2021 | 14:10
Mehmet Barlas | Türkiye her şeye rağmen gelişiyor 03:08
Mehmet Barlas | Türkiye her şeye rağmen gelişiyor 30.11.2021 | 14:16
Haşmet Babaoğlu | Londra, Berlin... Nedir senin derdin? 02:57
Haşmet Babaoğlu | Londra, Berlin... Nedir senin derdin? 30.11.2021 | 14:14
Millet İttifakı ile ilgili flaş iddia: Abdullah Gül için görevlendirildi | Video 02:15
Millet İttifakı ile ilgili flaş iddia: "Abdullah Gül için görevlendirildi" | Video 30.11.2021 | 13:25
İşte askeri casusluğun fotoğrafları! DEVA Partili Metin Gürcan siyasi ve askeri casusluktan tutuklandı | Video 05:06
İşte askeri casusluğun fotoğrafları! DEVA Partili Metin Gürcan siyasi ve askeri casusluktan tutuklandı | Video 30.11.2021 | 12:53
Kalyon Enerji’den dev anlaşma! Kayapınar GES’e 312 Milyon dolarlık finansman 05:32
Kalyon Enerji'den dev anlaşma! Kayapınar GES'e 312 Milyon dolarlık finansman 30.11.2021 | 12:21
Bahçeli’den Ali Babacan’a çok sert sözler: ’’Partisini satan fırsatını bulunca milletini de satar!’’ 01:50
Bahçeli'den Ali Babacan'a çok sert sözler: ''Partisini satan fırsatını bulunca milletini de satar!'' 30.11.2021 | 11:44
Son dakika: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den partisinin grup toplantısında önemli açıklamalar 41:36
Son dakika: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den partisinin grup toplantısında önemli açıklamalar 30.11.2021 | 11:24
Devlet Bahçeli’den Ali Babacan’a çok sert sözler: Partisini bir kez satan fırsatını bulunca milletini de satar 41:52
Devlet Bahçeli'den Ali Babacan'a çok sert sözler: "Partisini bir kez satan fırsatını bulunca milletini de satar" 30.11.2021 | 11:28
İstanbul merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 31 gözaltı | Video 00:44
İstanbul merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 31 gözaltı | Video 30.11.2021 | 09:08
29 Kasım koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum | Video 02:17
29 Kasım koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum | Video 29.11.2021 | 22:45
Selahattin Demirtaş serbest bırakılsın çağrısı yapıyordu! İYİ Partili Bahadır Erdem kendisiyle çelişti | Video 01:39
"Selahattin Demirtaş serbest bırakılsın" çağrısı yapıyordu! İYİ Partili Bahadır Erdem kendisiyle çelişti | Video 29.11.2021 | 20:50
İstanbul’u lodos vurdu | Video 02:33
İstanbul'u lodos vurdu | Video 29.11.2021 | 20:08
İstanbul’da trafik durma noktasına geldi! Trafik yoğunluğu yüzde 85’e ulaştı! | Video 02:29
İstanbul’da trafik durma noktasına geldi! Trafik yoğunluğu yüzde 85'e ulaştı! | Video 29.11.2021 | 18:49
Başkan Erdoğan Galatasaray’ın eski başkanı Mustafa Cengiz’in cenaze namazına katıldı 02:14
Başkan Erdoğan Galatasaray'ın eski başkanı Mustafa Cengiz'in cenaze namazına katıldı 29.11.2021 | 15:56
Son Dakika: Mehmet Sevigen CHP’den ihraç edildi | Video 00:59
Son Dakika: Mehmet Sevigen CHP'den ihraç edildi | Video 29.11.2021 | 15:30
Mehmet Barlas | Zor bir hayata nasıl dayanacağız? 02:40
Mehmet Barlas | Zor bir hayata nasıl dayanacağız? 29.11.2021 | 12:39

Haşmet Babaoğlu'nun 30.11.2021 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA