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03:06
Son dakika: Merkez Bankası'ndan döviz kuru açıklaması | Video 23.11.2021 | 18:00
02:16
BAE'den Türkiye'ye yatırım atağı | Video 23.11.2021 | 17:47
02:53
Haşmet Babaoğlu | Normal mi şimdi bu? 23.11.2021 | 17:02
01:58
Mehmet Barlas | Karnından konuşanlar 23.11.2021 | 16:57
03:39
Mahmut Övür | Helalleşme meselesi nereden çıkmış? 23.11.2021 | 16:52
23:56
43:36
Türkiye ekonomosinin yeni yol haritası kimleri rahatsız etti? 23.11.2021 | 14:16
02:33
12:33
SON DAKİKA: Bahçeli'den kur operasyonuna çok sert tepki! 23.11.2021 | 12:03
01:48
46:34
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Son dakika: Kaşıkçı davasında yeni gelişme! 23.11.2021 | 11:02
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Başkan Erdoğan'dan 'DEAŞ' mesajı! "Bu örgütü hezimete uğratan tek ülkeyiz" 23.11.2021 | 10:50
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Kontrolden çıkan araç takla attı, o anlar kameraya böyle yansıdı | Video 22.11.2021 | 20:09
Haşmet Babaoğlu'nun 23.11.2021 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...