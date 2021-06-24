Haşmet Babaoğlu | Selam...
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AK Parti'den İstişare Toplantısı açıklaması! Yeni Anayasa gündeme geldi 24.06.2021 | 14:22
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Engin Ardıç | Bizi eşek yerine koyma Ekrem 24.06.2021 | 12:58
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Yavuz Donat | Karadeniz’e ikinci gerdanlık 24.06.2021 | 12:56
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CHP'de 40 milyonluk skandalda şoke eden detaylar ortaya çıktı | Video 24.06.2021 | 11:29
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Prof Dr. Serhat Ünal'dan Turkovac çalışması açıklaması | Video 23.06.2021 | 19:44
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Son dakika: 4 PKK'lı terörist daha teslim oldu | Video 23.06.2021 | 18:35
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Mağdur işçiler için paylaşım | Video 23.06.2021 | 17:44
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan MKE ve Kabil Havalimanı açıklaması! 23.06.2021 | 17:11
Haşmet Babaoğlu'nun 24.06.2021 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...