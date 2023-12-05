Hem fotoğrafçı hem de avukat dolandırdı! Çifte dolandırıcılık şoku | Video
2019 yılında dünyaevine giren Resul ve Eda Bacaksız çifti bir düğün fotoğrafçısıyla anlaşarak en mutlu günlerini ölümsüzleştirmek istedi. Ancak o fotoğrafçı türlü bahaneler üreterek fotoğrafları vermeyince yeni evlenen çift dolandırıldığını anladı. Paralarını almak için dava açmak isteyen çift bir bu sefer de anlaştıkları avukat tarafından dolandırıldı. Atv'ye konuşan Avukat Sultan Penez, hakkındaki iddiaları reddetti.
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