Video Haber Hem fotoğrafçı hem de avukat dolandırdı! Çifte dolandırıcılık şoku | Video
Hem fotoğrafçı hem de avukat dolandırdı! Çifte dolandırıcılık şoku | Video

Hem fotoğrafçı hem de avukat dolandırdı! Çifte dolandırıcılık şoku | Video

05.12.2023 | 19:47

2019 yılında dünyaevine giren Resul ve Eda Bacaksız çifti bir düğün fotoğrafçısıyla anlaşarak en mutlu günlerini ölümsüzleştirmek istedi. Ancak o fotoğrafçı türlü bahaneler üreterek fotoğrafları vermeyince yeni evlenen çift dolandırıldığını anladı. Paralarını almak için dava açmak isteyen çift bir bu sefer de anlaştıkları avukat tarafından dolandırıldı. Atv'ye konuşan Avukat Sultan Penez, hakkındaki iddiaları reddetti.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Hem fotoğrafçı hem de avukat dolandırdı! Çifte dolandırıcılık şoku | Video 02:52
Hem fotoğrafçı hem de avukat dolandırdı! Çifte dolandırıcılık şoku | Video 05.12.2023 | 19:47
İzzeddin el-Kassam Tugayları İsrail askerlerini gözetlediği anları paylaştı 00:31
İzzeddin el-Kassam Tugayları İsrail askerlerini gözetlediği anları paylaştı 05.12.2023 | 18:37
Antalya’da yangın paniği: Yaşlı kadını itfaiye ekipleri son anda kurtardı 02:42
Antalya’da yangın paniği: Yaşlı kadını itfaiye ekipleri son anda kurtardı 05.12.2023 | 18:37
SON DAKİKA | Ümit Dikbayır İYİ Parti’den ihraç edildi 01:50
SON DAKİKA | Ümit Dikbayır İYİ Parti'den ihraç edildi 05.12.2023 | 18:03
Irak’ın kuzeyinde SİHA ile operasyon | Video 01:25
Irak'ın kuzeyinde SİHA ile operasyon | Video 05.12.2023 | 16:12
Emine Erdoğan, Katar Vakfı Başkanı Şeyha Moza bint Nasır ile bir araya geldi | Video 02:26
Emine Erdoğan, Katar Vakfı Başkanı Şeyha Moza bint Nasır ile bir araya geldi | Video 05.12.2023 | 15:46
Hakurk bölgesinde teröristlere ait 800 Doçka mühimmatı ele geçirildi | Video 00:17
Hakurk bölgesinde teröristlere ait 800 Doçka mühimmatı ele geçirildi | Video 05.12.2023 | 15:48
CHP’ye İYİ Parti’den ’hayır’ cevabı! İYİ Parti CHP ile ittifakı neden reddetti? | Video 02:46
CHP'ye İYİ Parti'den 'hayır' cevabı! İYİ Parti CHP ile ittifakı neden reddetti? | Video 05.12.2023 | 14:37
FETÖ/PDY üyesi eski emniyet müdürü Aksaray’da yakalandı | Video 01:07
FETÖ/PDY üyesi eski emniyet müdürü Aksaray'da yakalandı | Video 05.12.2023 | 13:56
Başkan Erdoğan: Önceliğimiz Gazze’de kalıcı ateşkes | Video 07:22
Başkan Erdoğan: "Önceliğimiz Gazze'de kalıcı ateşkes" | Video 05.12.2023 | 13:35
Nusret - 2023 Davet Tatbikatı devam ediyor | Video 08:54
Nusret - 2023 Davet Tatbikatı devam ediyor | Video 05.12.2023 | 12:13
Saros Körfezi’nde Nusret 2023 davet tatbikatı! Tatbikat TCG Bayraktar’dan sevk ve idare ediliyor | Video 23:32
Saros Körfezi'nde Nusret 2023 davet tatbikatı! Tatbikat TCG Bayraktar'dan sevk ve idare ediliyor | Video 05.12.2023 | 11:37
5 bin TL ikramiye hesaplara ne zaman yatacak? | Video 02:29
5 bin TL ikramiye hesaplara ne zaman yatacak? | Video 05.12.2023 | 11:35
Bakan Yerlikaya duyurdu! 502 terörist etkisiz hale getirildi | Video 23:14
Bakan Yerlikaya duyurdu! 502 terörist etkisiz hale getirildi | Video 05.12.2023 | 10:51
Başkan Erdoğan’dan Katar’a kritik ziyaret! Türkiye ve Katar arasında 12 anlaşma | Video 01:42
Başkan Erdoğan'dan Katar'a kritik ziyaret! Türkiye ve Katar arasında 12 anlaşma | Video 05.12.2023 | 09:10
Başkan Erdoğan, EXPO 2023 fuar alanını ziyaret etti | Video 06:18
Başkan Erdoğan, EXPO 2023 fuar alanını ziyaret etti | Video 05.12.2023 | 08:34
Dilan Polat’ın evinde gözaltına alındılar… İkisi de sınır dışı edilecek 00:12
Dilan Polat’ın evinde gözaltına alındılar… İkisi de sınır dışı edilecek 05.12.2023 | 00:12
Tır ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü 04:04
Tır ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü 04.12.2023 | 22:18
Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür, İYİ Parti’nin kararını değerlendirdi 04:05
Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür, İYİ Parti’nin kararını değerlendirdi 04.12.2023 | 19:21
SON DAKİKA | İYİ Parti’den CHP’ye şok: Yerel seçim için işbirliğine hayır! 06:06
SON DAKİKA | İYİ Parti'den CHP'ye şok: Yerel seçim için işbirliğine hayır! 04.12.2023 | 19:18

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA