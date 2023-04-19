Video Haber Hilal Kaplan | 'Erdoğan yorgun'sa bunları kim yaptı?
Hilal Kaplan | 'Erdoğan yorgun'sa bunları kim yaptı?

Hilal Kaplan | 'Erdoğan yorgun'sa bunları kim yaptı?

19.04.2023 | 12:22

Hilal Kaplan'ın 19.04.2023 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...

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